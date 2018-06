Vztah je o prioritách a času. Já ho prožívám v práci, říká Ewa Farna

Čím teď nejvíc žijete?

Novou deskou. Odpočinkem po náročném létě, přípravami na polskou jazzovou desku. Pořád něco, ale ve snesitelném tempu.

Schválně, kde jste větší hvězdou? U nás, nebo právě v Polsku?

Jeej, tak za hvězdu se nepovažuji nikde. Jak je to s popularitou, byste se museli zeptat spíše lidí, sama to posoudit neumím. Je pravda, že v Polsku hrajeme hodně koncertů, ale je to i tím, že je to větší země. Jsem strašně ráda, že mohu fungovat tady i tam.

V čem jsou Češi a Poláci nejvíc rozdílní?

To je téma na knížku! Každý národ má něco do sebe. Jak já říkám, Poláci mají moře, Češi pivo. V přístupu k hudbě nebo ke kultuře jako takové je to taky velmi jiné.

Uvažujete, že se přestěhujete natrvalo do Polska a uděláte si zázemí třeba ve Varšavě?

Bydlela jsme ve Varšavě v době studií, dělala jsem tam práva. Kvůli časovému vytížení jsem se rozhodla se školou skončit. Tím pádem jsem se také přestěhovala do Prahy, protože tady mám kapelu a celý svůj tým. Navíc Praha jako město je nádherná. Varšava je byznys město, nová, ale to jí nezazlívám, naopak víme, proč tomu tak je. Praha je láska na první pohled, Varšava vyžadovala proces, ale taky jsem tam nechala kus srdce. Práce je tak všude stejně, létám do Varšavy za prací pořád.

Máte vztah se svým kytaristou Martinem Chobotem. Jak se vám daří se lásce plně věnovat?

Tak jako každému. Musíte ji mít přiměřeně a mít srovnané priority, aby to fungovalo. Když jste velký workoholik, vztah, láska a rodina tím trpí. To je ale myslím v každém oboru. Já mám to štěstí, že mám partnera i v práci, čili trávíme spolu skutečně velmi mnoho času.

Jaké jsou vaše mety pro příští rok?

Vydat desku Leporelo, kéž by s dalším singlem v rádiích. Chtěla bych, aby se deska líbila, jsem za ni hrozně ráda a vyžadovala hodně práce a času. Pak vydat dobrou jazzovou desku na polském trhu. Budou to mé písničky, singly předělané do klubovějších verzí. Chtěla bych jet na jaře turné po menších, intimnějších prostorách, ráda bych v zimě někam do tepla a moc bych si přála být u toho všeho zdravá, šťastná a spokojená. Tak plán by byl, že?

Ewa Farna mluví o svých prioritách v hudbě i soukromí