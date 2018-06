Teď bych mu neuměla dát sebe, zavrhuje vztah Ewa Farna

SuperStar startuje v neděli. V jedné z ukázek jsme viděli, jak si od soutěžícího berete jeho telefonní číslo. Má to nějaké pokračování?

Vzala jsem si to číslo v rámci legrace. Srandu si dělám docela často, protože chci, aby se bavil i divák. Představuji si, že člověk přijde večer domů z práce, sedne si s rodinou k televizi a chce takříkajíc vypustit. A i já chci, aby to byla zábava. Takže i tenhle fór byl v rámci zábavy, ale přirozený. Než tenhle člověk přišel, bylo asi deset případů Hvězdné pěchoty a pak přišel krásný usměvavý kluk, zazpíval a zahrál na kytaru a já pookřála. To číslo jsem si vzala, stále ho mám, ale nevyužila jsem ho.

Ale mohla byste. Jste přece single a navíc by se k vám hodil.

Jo? No, děkuji. Ale i když je to fakt pohledný kluk, tak se vůbec neznáme a navíc si neumím představit, že bych teď měla partnera. Neměla bych šanci ani čas mu dát sebe. Když tohle člověk ve vztahu neudělá, tak to nemá dlouhého trvání.

Tváře SuperStar: zleva Ondřej Soukup, Zora Kepková, Ewa Farna, Pavol Habera a Roman Juraško

Vedle Ondřeje Soukupa a Pavla Habery jste nový a nejmladší člen poroty. Ondřej Soukup mi dokonce řekl, že na vás nemá ani on. Co vy na to?

Já ani jednomu z nich nesahám ani po kotníky. Ale jsme každý úplně jiný. Domluvila jsem se s režisérem, že nebudu muset přijímat žádnou roli. Nechci být za přísnou, ani za přehnaně hodnou nebo sladkou, která maže med kolem pusy. Je mi devatenáct. Mnohdy jsem jen o několik let starší než soutěžící, a někdy i mladší. Dlouho jsem přemýšlela, jestli do SuperStar jít, ale pak jsem si řekla, že je to velká výzva. Už jsem byla moderátorka, herečka i třeba mentorka v jiné hudební soutěži v Polsku a teď jsem porotkyně. Moc si to užívám a je to vidět z ukázek.



Máte na mysli své velmi spontánní reakce?

Když po osmdesáté slyšíte jednu a tu samou píseň, už vám začíná hrabat. Jelikož mám svůj poslední teenage rok, tak dávám průchod emocím. Chci, aby byly pravdivé.

Polévání vodou a trsání na stole tedy bylo autentické?

Já si mnohdy až před spaním hodnotím, co se ten konkrétní den všechno stalo a pak si říkám, jestli se i fóry vyrovnají s nějakým mým hodnocením, které by mělo mít hlavu a patu. Tedy ve smyslu, že hodnotím nějaký zpěv a není to jen o nějaké sebeprezentaci nebo exhibici. Ano, jsem někdy šílená, ale zatím divák viděl jen nějaký sestřih, takže se použily záběry, kdy se polévám vodou nebo trsám na stole. Budou samozřejmě i situace, kdy vážně řekneme: Hele, ta soutěž není pro tebe.