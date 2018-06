VIDEO: Farna se experimentů nebojí. Rozjela to za doprovodu cimbálu

„Právě točíme další díl pořadu To nEWA z další série covery. Dnes zahrajeme písničku od kapely The Weeknd s cimbálem. Myslím si, že to bude hodně zajímavé,“ sdělila Farna a pustila se do zpěvu. Tentokrát nezpívala obklopená fanoušky, ale regály plnými CD.

V minulých týdnech poctivě plnila přání fanoušků a všechny výzvy zvládla na výbornou. Zkusila si, jaké to je být pouliční zpěvačkou. Zazpívala také ve vaně plné ledu nebo přímo v centru Prahy zapěla v kavárně Slávia za doprovodu klavíru.

Takhle se Ewa předvedla s cimbálem:

Které pěvecké vystoupení Ewy v rámci pořadu To nEWA se vám líbilo nejvíce? celkem hlasů: 390

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 22. února 2016. Anketa je uzavřena. Zpěv za doprovodu cimbálu 202 Pouliční zpěv v centru Prahy 87 Zpěv ve vaně plné ledu 80 Zpěv v kavárně 21

Tady si Ewa minulý týden vyzkoušela pouliční zpěv v centru Prahy: