Ewa Farna: vypískali ji metaláci a mlátí s ní puberta

12:06 , aktualizováno 12:06

Donekonečna může čtrnáctiletá zpěvačka Ewa Farna opakovat, že je obyčejná holka, co chodí ráda s ostatními deváťáky do "pizzerky". Ale její dětství obyčejné není. Koncertuje s Lucií Bílou, i s vlastní kapelou, zkouší dobýt Polsko, do školy se dostane obden.