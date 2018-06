Ewa Farna: ve svých patnácti má autorský kalendář

O kalendář mladé zpěvačky je velký zájem. Doslova poprask se o něj strhnul na křtu jejího prvního DVD a CD Blíž ke hvězdám. Vydání desky zároveň provází nový singl a videoklip "Boží mlejny melou", jehož hudbu složil jeden z kmotrů Lešek Wronka.



Ewa Farna ve svém kalendáři na rok 2009

Na akci se kromě DVD křtil i kalendář, takže se všichni přítomní mohli přesvědčit, že z Ewy roste holka do krásy. Za rodačkou z Třince se přišli podívat i kluci z kapely No Name. Mladá zpěvačka s nimi totiž jezdila jako host na jejich slovenském turné, které ve čtvrtek skončilo posledním koncertem v pražské Tesla aréně.



Ondřej Pýcha ji stylizoval do role sexy rošťačky

"Když jsme Ewu minulé léto viděli hrát s kapelou, bylo jasné, že je nejžhavějším kandidátem na hostování na naší koncertní šňůře po slovenských městech. Mladá přitažlivá, talentovaná, jednoduše v příštím životě bych se chtěl jmenovat Adam," řekl k jejím kladům leader kapely Igor Timko.