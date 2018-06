Ewa Farna sekla se školou, dává přednost kariéře

Ewa Farna má za sebou velmi hektický rok. Koncertovala v Česku, na Slovensku, v Polsku, točila desku, natáčela v Praze SuperStar a do toho všeho studovala na polské univerzitě.

Pendlování mezi třemi státy už má ale zpěvačka dost. "Ten rok jsem potřebovala, abych věděla, jak to bude fungovat dál. A zjistila jsem, že to nedávám," přiznala Farna v pořadu Limuzína.

Ondřej Soukup, Ewa Farna, Pavol Habera jako porotci SuperStar

Musela by práci a studiu obětovat vše. "Byla by to jen práce, tři hodiny spánku a jen učení a pořád cestování. Začala jsem mít problém se zdravím, s hlasivkami, ani nemluvím o rodině a přátelích, na to jsem neměla čas vůbec. Kdyby mi zbýval rok, tak bych to dodělala, ale představa, že takhle budu žít čtyři roky, mě děsí," vysvětlila zpěvačka.

V pořadu Limuzína také prozradila, jak to má rok a 4 měsíce po nehodě s řízením auta. Celý rozhovor se zpěvačkou odvysílá televize Óčko ve čtvrtek ve 21:45.