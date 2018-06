Běžnou jízdu v MHD Farna proměnila v neobvyklý kulturní zážitek. Spolu s akordeonistou předvedla cover verzi písničky How Deep Is Your Love. Většina cestujících udiveně sledovala, co se to v tramvaji děje. Někteří se však přidali ke zpěvačce a zpívali s ní.

Ewa Farna si vyzkoušela už různá netradiční místa na zpívání. Za doprovodu cimbálu to rozjela v obchodě s hudbou, na ulici před obchodním centrem hrál její kolega na bicí z kýblů, zpívala také v kavárně Slavia i na hokejové Spartě.