VIDEO: Ewa Farna neví, co na sebe. Šaty pro ni zkoušel její manažer

„Stylistka ti připravila tady věci. Za dva týdny jsou Slavíci, takže to musíme vyzkoušet. To je dvacet třicet věcí, to máš jako hned. Dvě hoďky, hotovo,“ řekl Michal Wronka zpěvačce při střetnutí.

„Hele, nechceš si to zkusit ty? Máme podobné postavy. Vyzkoušej to a já si vyberu. Co se mi na tobě bude líbit, to si obleču na Slavíky,“ prohlásila Farna ve svém pořadu internetové televize Playtvak.cz.

Zpěvaččin manažer pak předvedl několik modelů, ale není jasné, jestli si Ewa některý z nich skutečně vybere. Její reakce na módní přehlídku byly totiž hodně výmluvné. Navíc se její manažer do některých šatů ani nevešel.