VIDEO: Ewa Farna cestovala v čase a zbavuje se svého oblečení

11:49 , aktualizováno 11:49

Zpěvačka Ewa Farna (22) si ve svém pořadu To nEWA zacestovala v čase. Vyzkoušela si stylingy různých období a přizpůsobila jim i své písničky. Po návratu do současnosti se rozhodla udělat dobrý skutek a některé své věci dá do charitativní dražby.