VIDEO: Ewa Farna vyměnila Spartu za Slavii a předvedla, co umí

Farna má za sebou nechutný koktejl z různých potravin z lednice, zpívání ve vaně plné ledu, výměnu kola u auta v mrazu a naposled absolvovala hokejový zápas v roli brankáře. Spartu nyní vyměnila za Slavii. V kavárně plné lidí zazpívala hit Ellie Gouldingové, která nedávno vystoupila v Praze (recenzi na její koncert najdete zde).

„Četla jsem v komentářích, že by se vám líbilo, kdyby to bylo víc o tom zpívání, což je logické a jsem za to vlastně ráda. Takže jsme se rozhodli zahrát písničky, ale v jiných aranžích a na netypických místech,“ prozradila zpěvačka.