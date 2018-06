VIDEO: Ewa Farna má ráda své boky jako skříň, přesto dře v posilovně

Zpěvačka svým fanouškům v pořadu To nEWA prozradila, že cvičí s trenérkou Luckou. Do těla si dává až dvakrát týdně a rozhodně se nešetří. Nehubne prvoplánově do plavek, ale hlavně chce mít na pódiu při vystoupeních dobrou kondici.

„Je to vždycky strašné, ale potom je to skvělé,“ řekla zadýchaná zpěvačka v přestávce mezi jednotlivými cviky.

K dobré kondici patří i zdravý jídelníček. Ten Farna představila v předchozím díle. Prozradila své oblíbené dietní recepty, které si připravuje nejraději na jaře, ale patří i do jejího jídelníčku během léta.