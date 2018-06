Ewa Farna sundala rovnátka a vyráží na turné

Rovnátka šla dolů před týdnem a Ewa si bez nich musela zvykat na sebe i na zpívání. "Když jsem se poprvé podívala do zrcadla, strašně jsem se lekla a říkala jsem si: co to tam je? Opravdu jsem se sama sobě bez nich nelíbila. Ale už jsem si zvykla a doufám, že si zvyknou i fanoušci. Musela jsem si bez nich zvyknout i zpívat a jsem ráda, že na to bylo před začátkem turné dost času," říká.

Bez rovnátek a s netradičním účesem, napůl metalovým a napůl popovým, se premiérově objevila na tiskové konferenci uspořádané v rámci zahájení svého turné v pražském Life café a music baru. "U kadeřnice jsem seděla asi hodinu a nechala jí volnou ruku, chtěla jsem ale něco zajímavého. Vznikl účes z jedné poloviny metalový a z druhé popový, což se ke mně hodí, já jsem totiž něco mezi tím," vysvětluje svoji novou image.

Rovnátka skončila v koši

S rovnátky, která si ani z nostalgie mladá rocková zpěvačka nenechala, prý odešlo kousek jejího já. "Sžila jsem se s nima. Začínala jsem s nima zpívat, provázela mě kariérou a teď jsou pryč... Byla to určitá etapa v mém životě," míní Farna.

Další etapa jí ale právě začíná. A to už v neděli 23. března, kdy historicky nejmladší zpěvačka nominovaná na cenu Anděl Allianz 2008 vyjíždí na samostatné koncertní turné po České republice s názvem Zazpívej si na Ewa tour 2008. S programem plným adrenalinu, netradiční italskou scénou či několika překvapivými převleky navštíví celkem osmnáct měst. Po Uherském Brodě to budou například Karlovy Vary, Olomouc nebo Kladno a nakonec, 17. června, samozřejmě také hlavní město Praha.

Bude to velký adrenalin

"Těším se strašně moc, úplně neuvěřitelně. Pár nebezpečných kousků tam mám a je to hodně veliký adrenalin, ale bát se o mě snad nikdo nemusí, doufám, že to zvládnu," dodává Farna. Dramaturg a Ewin objevitel Lešek Wronka i autoři scény Tomáš Ouředníček a Roman Zezula ze společnosti Rental Pro prý musí Ewu krotit. "Je velmi živá. Kdo přijde na některý z jejích koncertů, uvidí, co to znamená, když bude na pódiu řádit taková nezkrotná dračice," říkají shodně.



Zařádit si s Ewou na pódiu mohou i její fanoušci. Na jejích internetových stránkách totiž neustále probíhá soutěž o nejlepší vlastní videonahrávku s některým z hitů Ewy Farné. Na všech osmnácti koncertech pak bude dán prostor třem nejlepším z daného města či jeho okolí. Z nich bude pak vybrán absolutní vítěz, který získá zájezd do italských Alp.