Ewa Farna po deseti letech odešla od manažera Leška Wronky

Nečekanou informaci sdělila zpěvačka tento týden. „Já nevím, jestli se mi o tom chce mluvit. Ale pracovně jsem se rozešla se svým dlouholetým managementem. Nebudu vám lhát, ale je to tak. Nestalo se nic vážného. Spíš jsme obecně obě strany dospěly k tomu, že chceme každý jinam a máme každý jinou představu o tom, kam by to mělo směřovat,“ sdělila zpěvačka v pořadu Kilák.

Lešek Wronka se k celé záležitosti moc vyjadřovat nechtěl.



„Naše cesty se po vzájemné domluvě k poslednímu dni v měsíci rozejdou,“ oznámil hudební manažer Wronka deníku Blesk.

„Vyprší platnost smlouvy, která nebyla prodloužena, a více k tomu nechci říkat,“ dodala Farna.



Ewa před pár týdny podstoupila menší změnu image. Nechala se ostříhat na mikádo a má opět ofinu, nyní bude svou kariéru směrovat tak, jak se jí bude líbit.

Naposledy si například do klipu k písni Na ostří nože prosadila tanec. „Chtěla jsem jím vyjádřit emoce ve vztahu. A to nejen partnerském, ale také přátelském či profesním,“ sdělila. Plánů do budoucna má prý dost.

„Teď chci udělat svůj největší projekt koncert desetiletí. Tam chci zahrát staré písničky a nové písničky a tak nějak uzavřít těch deset let krásným koncertem. A uvidíme, co bude dál,“ doplnila Farna v rozhovoru.



Ewa v jednom z dílů pořadu To nEWA: