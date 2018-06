Ewa Farna si zkusila roli modelky, pózovala na poště

"Jakmile jsem začala vnímat svět, podívala jsem se na své rodiče a zjistila jsem, že modelka ze mě nikdy nebude, protože nemám být po kom vysoká. I když štíhlá ano," říká s úsměvem mladá zpěvačka. "Teď mě oslovila společnost Quelle, abych předvedla jejich modely, a já to ráda přijala. Už jsem dávno pokukovala po modelkách a chtěla si to jednou zkusit. Byla to, myslím, moje premiéra i derniéra zároveň. Bylo to velice zvláštní a těžší, než jsem čekala," dodává.

Zvláštní pro ni bylo i prostředí, v němž předváděla, aktuální kolekce byla prostřednictvím více než osmi desítek modelů představena na hlavní poště v Jindřišské ulici v Praze. Na poště mimochodem Ewa už dlouho nebyla. "Složenky ještě chodit platit nemusím, to obstarává spíš mamka. Mně sice domů chodí dopisy, ale že bych já šla s něčím na poštu, to ne. Stávám se obětí virtuálního světa, jak o tom také zpívám na své nové desce a zprávy posílám esemeskami přes e-mail," přiznává zpěvačka.



Kromě ní se po mole prošla také muzikálová zpěvačka Kamila Nývltová, s níž si byla mimochodem Farna střihem i barvou účesu neskutečně podobná, nebo moderátorka a zpěvačka Gábina Partyšová, která se postarala také o průvodní slovo. Mezi diváky byli Míša Maurerová s manželem a svými dvojčaty, Štěpánka Duchková, Martina Dvořáková nebo Petr Lesák.