Ewa Farna rozehřála Zeťovou

"Ewa je moje velká radost, proto jsem tady. Je fakt skvělá," prohlásila o mladé kolegyni Zeťová, která dorazila do baru rovnou po koncertě s plyšovým tygrem od fanouška v ruce a hned polkla na žízeň pár piv.

"Musím říct, že takhle krásný a úžasný talent, jako je Ewa, se málokdy rodí," nechala se slyšet Bílá. Další slova patřila před rozvášněným publikem rozličného věku pouze Ewě. "Jsem tvůj fanda a kdykoli bys něco potřebovala, jsem ti k dispozici, protože mám opravdu trošku víc zkušeností."

Nervy pracovaly, dostavila se tréma

Ewa na koncertu předvedla písničky z nové desky vydavatelství Universal Music, ale také hity z debutového alba Měl´s mě vůbec rád. Na přání fanoušků přidávala a z původně plánovaného hodinového koncertu bylo vystoupení trvající hodinu a půl. A to i přesto, že byla před koncertem unavená a nečekaně nervózní.

"Vstávala jsem v pět a když jsem se probudila a uvědomila si, že mám večer křest, byla jsem z toho úplně mimo. Celý den jsem něco dělala - učila se texty, zkoušela, setkala se se svými fanklubáky. Cítila jsem ale trému, ačkoli trémistka normálně nejsem. Naštěstí funguje to, že když přijdu na pódium, tak to ze mě spadne."

Stalo se to i tentokrát. Mladá zpěvačka z Vendryně u Třince, která měla v Praze svůj první koncert, dostala rychle do varu sebe i publikum. Po skončení koncertu se v šatně bránila fotografům slovy: "Nefoťte mě, jsem případ zpocenej!" A schovala se do sprchy.

Ewin koncert si přišel poslechnout i Ondřej Soukup s přítelkyní Lucií Šoralovou, exsuperstar Roman Lasota, Jakub Prachař nebo Vlasta Horváth s manželkou. Kromě VIP hostů pozvala Farna čtyřicet dětí z dětských domovů z Prahy a okolí a samozřejmě členy svého fanklubu. Jedna fanynka musela z domova vyrazit už ve čtyři ráno, aby stihla setkání s Ewou v jednu po poledni. Nechyběl ani manažer a objevitel Ewy Farne Lešek Wronka. Popřál jí, aby dosáhla alespoň z části toho, čeho dosáhla její kolegyně Lucie Bílá.