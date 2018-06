Ewa Farna řeší problém: za zpívání si vysloužila skandál

Podle mínění některých diváků se dokonce postarala o pořádný skandál. V textu písně se totiž zpívá doslova: tramvaje se srážejí, přeji vám dobrý den!, což někteří diváci spojují s neštěstím v Ostravě, které se stalo v předvečer přímého přenosu a při kterém přišli o život tři cestující a několik desítek jich bylo zraněno. - Podrobnosti o tragédii čtěte zde

Management Ewy Farné se k události vyjadřuje následovně. "Píseň Dobrý den zazpívaná Ewou Farnou a Gipsy.cz v přímém přenosu slavnostního předávání cen TýTý dne 12. dubna 2008 byla zařazena hudební dramaturgií TV Nova do scénáře tohoto pořadu několik týdnů před jeho odvysíláním. Jednalo se o dopředu připravenou nahrávku, tudíž jakákoliv souvislost mezi neštěstím, které se odehrálo v Ostravě v předvečer přímého přenosu, a textem písně Dobrý den je náhodná.

Text skladby a její dramaturgické zpracování na jevišti mělo poukázat na lhostejnost mezi lidmi a nevšímavost k podobným událostem, o kterých se denně dozvídáme. Tedy vyburcovat širokou veřejnost k větší citlivosti a všímavosti k dění v našem okolí," stojí v oficiální zprávě.

Napadání ze strany diváků zpěvačku mrzí

Někteří diváci ale i přesto zvažují stížnost u Rady pro televizní a rozhlasové vysílání, další požadují po Ewě Farné omluvu. Ta se ale podle jejího objevitele a manažera Leška Wronky nemá za co omlouvat.

"Jsou to neopodstatněné námitky, tohle je opravdu nešťastná shoda náhod a Ewu zamrzelo, že ji někdo napadá z něčeho, co bylo naopak myšlené dobře. Mladí přece nemají zpívat jen o lásce, ale i o tom, jak vnímají svět, o tom, že nejsou lhostejní k neštěstím, která se dějí kolem. Zvlášť Ewa k takovým opravdu nepatří, dělá spoustu charitativních akcí a pomáhá, kde se dá. Osobně bych ještě vyzdvihl televizi Nova, která oba mladé zpěváky podpořila tím, že písničku do tak prestižního pořadu vůbec zařadila a dala jim šanci ji odprezentovat," říká Wronka.

Událost naštěstí nikterak nenarušuje průběh prvního turné Ewy Farné po republice. Je o něj naopak takový zájem, že se v některých městech musí koncerty přesouvat do větších prostor. Stalo se tak například v Brně, kde se koncert přesunul z kulturního centra Semilasso do Boby centra. Tam zazpívá Ewa Farna již tuto středu, v pátek pak pokračuje do nedalekého Velkého Meziříčí.