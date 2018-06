Ewa Farna: Je to můj třetí a doufám i poslední vztah

"Jsme spolu osm měsíců, což není dlouho, ale je to můj třetí a doufám, že poslední vztah," říká Farna, která se nedávno vrátila z pětitýdenní dovolené v Indonésii, kde dobíjela baterky.

"Potřebovala jsem úplný restart. Určitě znáte ten pocit, když už nemůžete být vůbec mezi lidmi a už vás to strašně štve. Tak tu krizi jsem měla a myslím, že už jsem zase ready," říká zpěvačka.

Vrátila se tak znovu ke svým pracovním povinnostem. Kromě vystupování v Česku je i porotkyní soutěže X Factor v Polsku, kam pravidelně dojíždí z Prahy.

Přes svou popularitu v obou zemích zůstává Ewa Farna nohama na zemi. Ačkoli je v showbyznysu od malička, nesemlel ji, nedohnal k alkoholu, drogám ani žádným skandálům. Farna je přesvědčená, že je to výchovou.

"Myslím, že je to o výchově a jak máte srovnané priority. Pokud se na tom stanete závislí, tak když to ztratíte, což je velmi jednoduché, začnete mít deprese, protože nevíte, co se sebou. Já mám takový přístup, že je pro mě zpívání velmi důležité, ale nikdy bych neřekla, že je to pro mě celý život. Mnohem raději budu bez zpívání, ale s rodinou, klukem, než mít super kariéru, ale být sama," dodává zpěvačka.