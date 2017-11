Farna: Díky práci jsem rychle dospěla. Chci ukázat, že svatbou nic nekončí

„Bylo to takové přirozené. Když je člověku dvanáct, musí ho někdo vést. Deset let je dlouhá doba, za kterou jsem Leškovi moc vděčná,” řekla Ewa o ukončení spolupráce s Wronkou a dodala, že se aktuálně učí dělat si mnoho věcí sama. „Už je to více o zodpovědnosti. Nemůžu si po koncertě jen tak někam vyrazit. Mám zodpovědnost nejen za sebe, ale i za kapelu.”

Mnohé fanoušky zpěvačka nedávno překvapila, když na sociální síti oznámila, že si vzala kolegu z kapely. „S Martinem spolupracuji už devět let a postupně se náš vztah vyvíjel, až jsme spolu začali chodit. Že spolu pracujeme, mi nevadí. Jsem na to zvyklá. Dokonce jsem nikdy nechodila s nikým, kdo by nebyl muzikant. Vyhovuje mi to a naopak si užívám, že jsme s Martinem často spolu,” prozradila.

Ewa Farna kromě hudby v posledních dvou letech pracovala i na vlastním dokumentu. „Původně to bylo o přípravách turné k oslavě deseti let mé kariéry. Nakonec dokument Ewa Farna 10: Neznámá známá je jakousi sondou i do světa showbyznysu,” řekla zpěvačka o snímku, který bude mít v kině premiéru 12. listopadu.

Mixxxer show Ewa Farna byla ve středu 1.11. hostem pořadu Mixxxer show na Óčku, kde osobně představila svůj klip k písni Vánoce na míru.

V dokumentu se ukáže jak nenamalovaná, tak ve stresu, zuřivosti, ale i jako dokonalá diva. Jak sama říká, svou prvotinou, ke které napsala scénář, chce uzavřít minulost a začít další kapitolu života. Ale už jako dospělá, mladá paní. „Díky práci jsem rychle dospěla a chci ukázat lidem, že svatbou vlastně nic nekončí, naopak začíná a klidně i v brzkém věku,” dodala.