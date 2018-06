VIDEO: Ewa Farna odmítá pózovat pro pánský časopis a hledá sponzora

„Víš, že první telefonát, když ti bylo 18 let, byl od Playboye? Ta nabídka furt platí. To by ti těch pár nul mohlo hodit,“ řekl Wronka v pořadu internetové televize Playtvak.cz.

To se však zpěvačce nezamlouvalo. Odmítla také reklamu na prací prášek, uzeniny, obchodní centrum nebo žrádlo pro psy. „Mohli bychom použít v klipu toaletní papír. To nějak vymyslíme, to tam dáme,“ pokračoval v nabídce zpěvaččin manažer.

„Jo, budu točit klip, budu tam mít toaletní papír. Budu sedět na záchodě, utírat si zadek toaletním papírem. Budu koukat, jak pere pračka a všechno bych to zajídala párky. Super!“ rozhořčeně pronesla Farna, která v žádném případě nechtěla slyšet o vystupování bez kapely, či podpoře nějaké politické strany. Líbil se jí pouze nápad ušetřit na manažerovi.