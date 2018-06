Ewa Farna se už v minulosti rozčilovala, že se víc píše o jejím zvětšujícím se pozadí než o muzice. Nazpívala hit zpěvačky Meghan Trainorové All About that Bass s vlastním textem, kde vysvětluje svůj postoj ke kritikům její figury.

„Mám od pánbíčka boky jako skříň. Co naplat, když k tomu ráda jím?“ zpívá Ewa Farna. V listopadu ji čeká turné k jazzové akustické desce, která vyjde v Polsku. „Nebudu už tak ukřičená, ale víc sukničková a vážnější,“ prozradila zpěvačka