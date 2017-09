Ewa Farna se vdala. Není to jen papír, říká o manželství

„Drazí fanoušci, ani nevíte, jak jsem šťastná, že vás o tom mohu informovat sama, svými slovy. Když se hodně chce, tak i ve světě showbyznysu to jde, nebo máme prostě štěstí na lidi kolem, kterým důvěřujeme a oni tu důvěru nezklamali... Před pár dny jsme se s mým Martinem vzali a prožili nejkrásnější den našeho života. Po čtyřech letech vztahu a devítiletém přátelství v kapele. Co víc dodat. Milujte se,“ napsala zpěvačka k společné fotce novomanželů a přidala také hashtagy, že manželství není jen papír a je „cool“.

Už před třemi lety zpěvačka věřila, že její přítel je ten pravý. „Je to můj třetí a doufám, že poslední vztah,“ řekla Farna pro iDNES.cz.

Vztah s Chobotem potvrdila v říjnu 2013, když je vyfotili polští paparazzi (psali jsme zde). To, že je to kolega, si pochvalovala, i díky tomu se jim prý daří kromě práce věnovat i lásce.

„Musíte ji mít přiměřeně a mít srovnané priority, aby to fungovalo. Když jste velký workoholik, vztah, láska a rodina tím trpí. To je ale myslím v každém oboru. Já mám to štěstí, že mám partnera i v práci, čili trávíme spolu skutečně velmi mnoho času,“ řekla.



Zpěvačka před Martinem Chobotem chodila s kolegou Tomášem Klusem, s nímž se v listopadu 2011 rozešla. Předtím byl jejím partnerem hudebník Marcus Tran, který nyní žije s moderátorkou Martinou Gavriely.