VIDEO: Farna ukázala, jak bydlí s přítelem Chobotem

Ewa Farna si soukromí bedlivě hlídá. Pro svůj pořad na internetové televizi Playtvak.cz ale udělala výjimku a kameru vzala k sobě domů. Kromě toho, že ukázala, jak to u ní vypadá, předvedla, co obnáší soužití s muzikantem. Občas je to prý ke vzteku, hlavně co se pořádku a klidu týče. Nakonec ale zkonstatovala, že by neměnila.

Martin Chobot chodí s Ewou Farnou dva roky. Nevystupuje jen se svojí přítelkyní, s kamarádem z dětství Filipem Sázavským si založil také vlastní kapelu eFeM (více zde).

„Já jsem za Ewu rád, že ji mám, ale je pravda, že bych byl rád, kdybychom se s Filipem v médiích více prezentovali jako kapela eFeM Martin a Filip a ne jako někdo někoho. S tím ovšem asi nic sám neudělám. Prostě je to tak a osobně se tím nijak netrápím,“ řekl Chobot v létě.