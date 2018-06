Ewa Farna má problémy s hlasivkami. A to jí začíná turné

Farna minulý týden ještě veřejnou generálku zvládla, na tiskové konferenci už ale bylo znát, že s jejím hlasem není něco v pořádku. "Kdo ví, co se děje, jestli se o mě nepokouší nějaká viróza, je takové divné období," přemítala zpěvačka. V každém případě strávila víkend před prvním koncertem doma a hlasivky nechala podle rady foniatra v klidu. Své turné nazvané Buď virtuální na Ewa Tour 09-10, na němž vystřídá sedm různých kostýmů, z nichž jeden byl speciálně ušit pro písničku věnovanou Michaelovi Jacksonovi, chce dnes ale rozjet naplno.

"Jsem už celkem v pořádku a moc se na turné s novou kapelou těším," říká Ewa. Mimo jiné je zvědavá, jak její fanoušci přijmou písničku Déšť, ke které složila hudbu i text.

"Hudbu jsem si zkusila složit poprvé, pořídila jsem si takový program do počítače a jen tak jsem si na dovolené pinkala, pak jsem výsledek pustila Leškovi Wronkovi a jemu se to líbilo. Chtělo to jen zaranžovat a také se sejít s klavíristou Honzou z mojí nové kapely, se kterým jsme to doladili. Zpěv totiž doprovází jen klavír."

Písnička je to přemýšlivá, plná otázek. "Ráda se ptám, ale ne vždycky vyžaduju odpověď. Stačí i pohled do očí, ten umí říct mnohdy víc. Jinak se zamýšlím nad tím, jak žijí lidé na druhé straně planety, zpívám třeba o tom, že chci porovnat černou kůži s bílou a tak podobně," naznačuje Ewa obsah jedné ze skladeb.

Na turné by ráda viděla i své spolužáky a učitele, v Ostravě ovšem tentokrát nevystupuje a Opava je prý docela daleko. "Možná se bude na jaře přidávat a dostaneme se i do Ostravy. Nebo za mnou budou muset cestovat," směje se Farna. Turné pokračuje po Brně v Pardubicích, Liberci, Zlíně, Opavě a skončí 6. prosince v Praze.

Během příštího roku představí zpěvačka svůj koncertní program pojatý jako rocková show s mnoha pyrotechnickými efekty také v Polsku a na Slovensku.