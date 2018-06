Ewa Farna má přítele, kterého nezná

"Seděla jsem na hodině informatiky ve škole, šla jsem na mail a najednou vidím titulek Farna s přítelem na Slavících. Takže jsem nevěřila vlastním očím. Toho kluka jsem v životě neviděla a vůbec ho neznám. Moc jsem to neřešila, přišlo mi to spíš vtipný, jsou horší věci v životě. Každopádně jsem byla hodně překvapená. Určitě to nebyla pravda," hájí se Farna.

Zároveň dodává, že by potencionálního partnera před médii pravděpodobně nezatajovala. "Kdybych měla přítele, nebo kluka, tak to zřejmě oficiálně řeknu. Ale asi bych neuvedla, kdo to je," říká patnáctiletá zpěvačka, která ve svém životě ještě nezažila zklamání. "Zatím mě nikdo nezklamal a doufám, že to tak zůstane. Ale Lucka Bílá mi řekla, že je to prostě potřeba, protože pak je o čem zpívat. Ne, že bych se na to těšila, ale vlastně čekám, že to přijde," přiznala Farna.

V současnosti je tedy vítězka Desky roku 2008 v kategorii Hudební DVD bez přítele, tento fakt ji ale netrápí. "Nejsem na krátkodobé věci, což kluci v mém věku asi většinou jsou, takže jsem prostě sama. Až se nějaký kluk najde, tak se najde a budu ráda. Ale nečekám v patnácti žádného pravého," usmívá se Ewa a zároveň prozrazuje, jak by měl její vyvolený vypadat. "Musí být hodný, upřímný a důvěryhodný. Abychom si mohli navzájem věřit, podporovat se v tom, co děláme, a aby mi toleroval to, co dělám já. Měl by být tolerantní žárlivec," vtipkuje zpěvačka.

Na otázku, zda by raději měla přítele ze showbyznysu, zatím Ewa nezná jasnou odpověď. "Na jednu stranu by to bylo fajn, protože bychom si v některých věcech rozuměli, třeba v hudbě. Ale zas na druhou stranu, kdybych byla s klukem mimo branži, tak by to byl relax, mohla bych si odpočinout a vypnout od všeho," uzavírá Farna.