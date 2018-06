Ewa Farna má ctitele. Slavného a štědrého

"Proč ne," nebránil se téhle myšlence dvanáctiletý Filip Kratochvíl, který nechyběl na posledním z koncertů letošního turné svojí slavné mámy. Při duetu Bílé a Farne Láska je láska a Ewina hitu Ticho sledoval se zalíbením mladou pohlednou zpěvačku, která se energií tak podobá jeho mámě... Kdo ví, co se mu při poslouchání známého hitu honilo hlavou.

"Ewa se mi hodně líbí a moc jí fandím," přiznal poté, co dozpívala a doprovodil ji k šatně. Do věku nevěsty má čtrnáctiletá zpěvačka sice ještě daleko, ale je víc než jasné, že zrovna tenhle kluk by ji určitě hodně rozmazloval. Už teď jí totiž nosí dárky. A ne jen tak ledajaké. Naposledy Ewě koupil moderní kozačky a zimní bundu.

"Koupil jsem to v jednom obchodě v Praze, dřív tady nebyl, otevřeli ho nově. Sám jsem to neplatil, podělili jsme se s mámou," vypráví Filip.

"Strašně mě tím překvapil, ale udělal mi velkou radost, jsou to super věci," komentuje dárek mladíka Ewa Farna. "Vdávat bych se možná mohla. Zrovna nedávno jsem si zkoušela krásné bílé šaty do mého nového videoklipu k písničce Lalalaj, kterou jsem natočila s režisérem Davidem Beránkem a která se poprvé objeví na začátku prosince v Esu," říká s úsměvem Ewa.

A co na dětskou lásku svého syna říká jeho maminka Lucie Bílá? "Podle mě je to pro něj ideální holka, i já osobně ji mám moc ráda. Filípek ale musí ještě trochu dospět, protože i když je Ewa jen o dva roky starší, je díky tomu, co se okolo ní děje, i mnohem vyspělejší," dodává Bílá.