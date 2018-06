VIDEO: Z šedé myšky sexy zpěvačkou. Farna ukázala své líčení

Při focení, natáčení nebo na speciální akce se zpěvačka vždy svěří do rukou odborníků a nechá se nalíčit od vizážisty. Ale před koncertem na to většinou není čas, a tak se o líčení postará sama.

Základem je dobrý make-up se správnou barvou. „Co je docela blbé a co furt řeším i po tolika letech, co jsem se seznámila s make-upem, je, že když si to vyberete v obchodě, tam je většinou fakt blbé světlo. Koupíte si nějaký odstín make-upu a pak jdete na denní světlo a vypadáte třeba žlutě nebo růžově, což je hrozné. To je třeba vychytat,“ říká zpěvačka.

Další postup líčení je klasický: pudr na fixaci, bronzer na zvýraznění lícních kostí, nalíčení očí, namalování linek a zvýraznění řas. Jako poslední přijdou na řadu rty.

„Často se říká, že se líčíme pro kluky, ale já si myslím, že holky se líčí pro jiné holky, aby vypadaly dobře. Aby si ty jiné holky řekly: Ježíš, co to máš? Protože kluci tomu v podstatě nerozumí,“ dodala ve svém pořadu To nEWA Farna.



Líbí se vám zpěvaččin styl líčení?