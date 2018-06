Ewa Farna: Nikdy bych nesedla za volant přímo od skleničky

Rozhovor zpěvačka redakci poskytla přes e-mail prostřednictvím své manažerky.

Jak se po nehodě cítíte?

Fyzicky už dobře, psychicky hůř. Jsem pořád v šoku a děkuji Bohu, že jsem na živu. Jestli jste viděli stav auta, musí být jasné, že můj zdravotní stav je zázrak.

Kdy vás propustí z nemocnice?

Právě mne dovezli domů (středa podvečer - pozn. red.).

Co si z nehody pamatujete?

Jela jsem klasickou trasu z Českého Těšína domů, usnula jsem a probudilo mne třesení pravých kol. Strhla jsem volant zpátky na cestu, ale už bylo pozdě. Pak si pamatuji jen to, že jsem se řítila na strom, uvědomila si naštěstí, že čelní náraz je nejhorší varianta, a tak jsem stočila volant na druhou stranu. Pak si pamatuji jen, že jsem otevřela oči, uviděla zkrvavené nohy, a když jsem si sáhla na hlavu, taky jsem zpozorovala krev. Bála jsem se, že třeba někde vytéká benzín nebo že něco může začít hořet a z auta jsem vysedla. Viděla jsem paní, která volala záchranku, hned za ní přijelo auto, ve kterém byli známí od rodičů. Ti tátovi zavolali. Pamatuji si ještě, že jsem neustále jen prosila, ať přijedou rodiče a ptala se, jestli se nikomu nic nestalo. Pak jsem se teprve otočila a uviděla, v jakém stavu je auto. V tu chvíli jsem chytla panický záchvat, hysterii, zkoumala jsem, jestli mám nohy, ruce. Nevěřila jsem, že jsem z toho mohla po svých vylézt.

Autonehoda zpěvačky Ewa Farna v úterý ráno na silnici mezi Třincem a Vendryní bourala svým autem Volkswagen Tiguan. Po nehodě skončila v třinecké nemocnici. "U řidičky byla provedena dechová zkouška s výsledkem do jednoho promile. Jedná se tudíž o přestupek, který bude řešen odebráním řidičského průkazu a hrozí i sankce. Její výška se teprve určí," řekl mluvčí frýdecko-místecké policie Vlastimil Starzyk (více čtěte zde).

Jaká byla podle vás příčina nehody?

Únava. Den před tím jsem zdárně udělala maturitu. Z té jsem měla asi jako každý nervy, tři noci jsem nespala, jela na redbullech a kávě. Obecně trpím deficitem spánku, ale tohle bylo pro mne extrémní vypětí. Největší chybou bylo, že jsem věděla, že jsem opravdu unavená a sedla si za volant. Navíc jsem jela sama, takže si s nikým nepovídala a na rovné cestě jsem usnula. Prostě jsem zavřela oči.

Odkud a kam jste tak brzo ráno jela?

Z Těšína domů.

Oslavovala jste předtím maturitu?

Ano, sice k pařmenkám nepatřím, a všichni, kdo mě znají, to vědí. Nepatřím k lidem, kteří si v alkoholu libují a mají potřebu každý pátek pařit. Asi však nikoho nepřekvapí, že po takovém úspěchu jsme to s kamarády šli oslavit. Jsem člověk jako každý jiný. Bylo nás tam asi šest a já od zhruba 23. hodiny jsem už navíc alkohol nepila.

Policie potvrdila, že vám při dechové zkoušce naměřili necelé promile alkoholu. Jak si to vysvětlujete?

Pravdou zůstává, že jsem měla za to, že po šesti sedmi hodinách abstinence jsem schopná řídit. Cítila jsem se v pořádku, snad jen na tu několikadenní únavu. Nikdy bych nebyla tak nezodpovědná, abych přímo od skleničky zasedla do auta a řídila! Nyní mne mrzí, že jsem se přecenila a sedla za volant. Byla to chyba.

Ewa Farna dostala auto na křtu svého CD loni v listopadu.

Jaká byla reakce rodiny a blízkých na nehodu?

Táta okamžitě dorazil na místo, do nemocnice pak dorazila maminka. Všichni mne samozřejmě podporují a děkujeme společně Bohu, že vůbec žiju. Táta slaví zanedlouho narozky. Řekl mi, že ten nejhezčí dárek právě dostal.

Jaká je škoda na autě?

Auto je na odpis. Ono vlastně neexistuje. Jediná památka na něj jsou třísky z toho stromu ve vlasech a střepy v hlavě. Já totiž měla prosklenou střechu, která na mne vlastně spadla. Musím říct, že nemít tak dobré auto, mohlo by to skončit mnohem hůř.

Ewa Farna ve svém voze Volkswagen Tiguan

Už vás policie informovala o sankci za nehodu?

Budu s nimi ještě v kontaktu, byla jsem jen informována, že mi bude odebrán řidičský průkaz na určitou dobu. Plně s tím souhlasím.

Kolik jste měla doteď najezděno?

Hodně. Jezdila jsem téměř každý den, mám za sebou i trasy Praha - Třinec nebo Třinec - Varšava. Prakticky jsem měla najezděno asi víc než běžný můj vrstevník.

Budete se teď bát řídit?

To ukáže čas. Spíš budu víc spát, odpočinu si. Ne za volantem, ale doma v posteli.

Ewa Farna se v listopadu pyšnila čerstvým řidičákem.

Ovlivnila nehoda nějak vaše plánované koncerty, musely se některé přesunout?

Zatím ne, snad budu brzy v pořádku. Na scéně jsem pár měsíců nestála kvůli přípravám na maturitu a přijímacím zkouškám na práva, takže se naopak těším. Jen nevím, jak budu reagovat na několikahodinové cesty dodávkou.

Vzala jste si nějaké poučení z celé nešťastné události?

Jsem šťastná, že se nikomu nic nestalo. Že ta celá havárie dopadla vlastně velice dobře. Připomněla jsem si, jak skvělé mám přátele. Pochopila jsem křehkost života, podstatu vteřiny a bezmoc člověka. Utvrdila jsem se v tom, že jsme všichni jen lidé a je jedno, jaké máte povolání, na nemocničním lůžku je to jedno. Pochopila jsem, že Bůh nade mnou velice pevně drží ochrannou ruku a asi tady na Zemi mám ještě co dělat. To je pro mne ponaučení, pokora, vděčnost a důvod vážit si života. Je to zázrak a já budu každý rok 22. května slavit své druhé narozeniny.