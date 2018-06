Ewa Farna: O nehodě jsem radši nečetla, poradila mi to doktorka

Ewa Farna sice po nehodě přišla o řidičský průkaz a dostala pokutu, ale pro ni je prý horším trestem narušená psychika.

"Myslela jsem si, že je to už relativně v pořádku, zřejmě ty šrámy na psychice ještě zůstanou, což je dobře, protože to buduje jistou pokoru vůči tomu, co se kolem děje. Ta chyba se stala, já jsem ji udělala a lidi, kteří na tu moji chybu čekali, se tak dočkali," řekla zpěvačka dva týdny po nešťastné události.

"Já si plně uvědomuji, co jsem udělala. Je to pro mě škola života a vlastně druhá maturita. Jen doufám, že to všechno kolem pomine. Já to vlastně nečtu, nezapla jsem internet od té doby, protože mi to paní doktorka doporučila. Takže sedím doma, odpočívám, koukám se na Dr. House," prozradila Farna.

Zpěvačka opět tvrdila, že neřídila opilá. Sice den předtím oslavovala, ale sedm hodin před jízdou už nepila.

"Mít předtím čtyři drinky se bohužel odrazí, protože já nejsem člověk, který je na alkohol zvyklý. Navíc jsem měla stresy, moc jsem nejedla a ani nemám zkušenost s tím, že alkohol může v těle zůstat tak dlouho. Moje největší chyba byla, že jsem unavená sedla za volant, a to si bohužel neodpustím. Zároveň vím, že už to nikdy neudělám, a jsem strašně ráda, že se nikomu nic nestalo," prohlásila zpěvačka, která se objevila na křtu CD Blázinec.

Ewa Farna

"Nejsem tady, abych si nějak vylepšila svoji image, jak o tom psali v Polsku, že mám potřebu si teď jakoby zase vrátit zpátky poker face té slušné holky. Já jsem nikdy tuto image neměla. Chci jen říct, že je mi to líto, dávejte na sebe pozor a já si své sankce, jak finanční, tak psychické, vyžeru," dodala zpěvačka, která na albu nazpívala píseň Autistka.

"Tušila jsem zhruba, o co jde. Ale abych se trošku víc do toho dostala, tak jsem něco četla na internetu, ale bylo to popsáno takovou terminologií, že jsem s tím měla problémy. Viděla jsem film Rainman, mám v okolí jednoho takového člověka. Ale tím, že nejsem herečka, jsem to nemohla úplně prodat. Tak jsem si prostě ve studiu zhasla, kývala jsem se a zpívala bez jakéhokoliv emočního přídavku," prozradila Farna.

Ewa Farna na albu Blázinec ztvárnila autistku

Kromě Ewy na desce Blázinec od autorské dvojice Jan Lstibůrek a Robin Král zazpívali o nejrůznějších psychických poruchách také Jiří Suchý, Tomáš Klus, Bára Basiková, Iva Pazderková, Marek Eben, Wabi Daněk, Xindl X, Ivan Hlas nebo David Koller (více zde).