Ewa Farna necelý rok po nehodě: Řidičák chci zpátky

9:20 , aktualizováno 9:20

V květnu to bude rok, co zpěvačka Ewa Farna málem přišla o život. Po večírku s kamarády sedla ráno do auta a jela domů do Vendryně. Cestou usnula a havarovala. Policisté jí v krvi naměřili zbytky alkoholu. Zpěvačka se chce opět k řízení auta vrátit.