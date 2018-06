Bála jsem se, že ze mě bude jen celebrita, přiznala Ewa Farna

„Hodně jsem přemýšlela, co chci dělat dál. Pak jsem šla na práva. Byla jsem najednou v Polsku, tým jsem měla v Čechách. Porotcovala jsem, ale nevydala desku, takže jsem se bála, že mě lidi budou vnímat už jenom jako celebritu. Psalo se o mně, ale nic o té hudbě. A to je něco, co nechci,“ přiznala zpěvačka.

Farna chce dál profesně růst a být mezi svými fanoušky známá hlavně jako zpěvačka. „Možná se více zaměřuji na zpívaní jako takové, než když mi bylo těch 12, 13 let, to jsem jen tak skákala a řvala jsem, jak mi to v hrdle narostlo. Teď se víc zaměřuji na ten tón. Třeba na pódiu i zavřu oči a zpívám. Ne za každou cenu do těch lidí jdu,“ řekla.

Farna nikdy neměla problém s trémou. Od puberty s fanoušky komunikovala jako s přáteli. Čím je starší, tím více si uvědomuje, že je důležitý klid a hlavně soukromí.

„Předtím jsem prostě měla pocit, že ti lidé mi dávají šanci, tak jsou téměř moji kámoši a když chtěli obejmout, tak jsem je objala. Když psaly holky na můj fanouškovský e-mail, tak jsem jim odpovídala na dotazy, když se mě ptaly, jestli se mají rozejít s tím klukem, nebo ne,“ prozradila zpěvačka.

Pořád se snaží dát fanouškům maximum, ale chránit i sama sebe. „Můžeme si udělat selfie, ale moje objetí patří mé rodině a mému klukovi. Už nejsem taková, že se budu dotýkat se všemi.“