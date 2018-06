Nova bude znovu hledat SuperStar, v porotě zasedne Ewa Farna

"Těším se na emoce, na nové dobré hlasy a na nové zkušenosti. I když jsem já konkrétně z žádné podobné soutěže nevyšla, hrozně ráda pomohu či poradím nejen svým vrstevníkům. Na hudebním trhu je místa pro dobrou muziku až až a já se strašně ráda dočkám jakéhokoli překvapení," řekla devatenáctiletá zpěvačka Ewa Farna.

Angažovat do poroty mladé zpěvačky je moderní i v zahraničí. V americkém X Factoru je porotkyní a mentorkou dvacetiletá Demi Lovato, která má na starosti zpěváky do 25 let.

"Ewu Farnou jsme si vybrali proto, že patří mezi největší hudební idoly současnosti, a to napříč několika státy. Dosáhla obrovských úspěchů a pro soutěžící je její příběh velkou motivací. I když je pro ni úloha porotkyně v hudební soutěži něčím zcela novým, Ewa k ní přistupuje už nyní velmi zodpovědně a kreativně. Na spolupráci s ní se těšíme," řekl kreativní producent a režisér Pepe Majeský.

Televize nyní chystá castingy, které začnou 10. listopadu v Košicích a vyvrcholí na začátku prosince v Bratislavě a pak v Praze.

Vítěz Lukáš Adamec - Party po skončení SuperStar

Česko Slovenská SuperStar se na televizích Nova a Markíza objeví už potřetí. Zatímco první ročník, v němž zvítězil Martin Chodúr sledovalo 1,82 milionu diváků, druhý ročník, jehož vítězem se stal Lukáš Adamec, vidělo jen něco přes milion diváků. Stejně dopadla i další novácká pěvecká soutěž Hlas ČeskoSlovenska.

První ročník Česko hledá SuperStar, v němž zvítězila Aneta Langerová, přitom sledovaly 3,3 milionu lidí.