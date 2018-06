Farna svou postavu neřeší. Bílá se pochlubila, že zhubla 7 kilo

"Postava ani není aktuální téma. Není to novinka, už se to vlastně řeší asi půl roku a jsem z toho docela překvapená. Jsou mnohem důležitější věci, než vědět, jestli Farna má 50 kilo s postelí nebo bez," řekla iDNES.cz Ewa Farna s tím, že každý si má řešit svou váhu.

Její kolegyně Lucie Bílá se zase pochlubila, že zhubla sedm kilo. Ještě před natáčením show Česko Slovensko má talent upravila stravování. Všechno si váží, jí jenom třikrát denně a mezi jídlem má přestávky pět nebo šest hodin. K tomu pije jen teplou vodu.

"Nejde jen o to, že člověk shodí kila, která jsou zbytečná, což v mém případě bylo sedm. Ale mám energii, víc síly a v hlavě mám takovou dálnici. Strašně rychle mi to tam naskakuje, což je dobře, protože já teď ty nápady potřebuji a všechno si to ani nestačím psát," řekla Bílá.

Obě zpěvačky si vyzkoušely role porotkyň. Farna, která účinkovala v SuperStar, si však netroufá hodnotit porotcování Lucie Bílé v Talentu.

"Ježíš, to není vůbec v mojí pravomoci a nemám oprávnění, ani na to nemám koule, to já vůbec nechci. Pokud jde o oblečení, Lucka je v tomto výborná, protože ona vždycky vypadá naprosto úchvatně. Já nechápu, jak to dělá, ale vypadá furt líp. Strašně se mi líbí, že i když je Bílá, tak je pro ni příznačná černá. Ale v Talentu se objevuje i v jiných kreacích, měla takový zelenožluté šaty. Strašně jí to slušelo," řekla Farna.

Lucie Bílá na fotografii propagující její turné Ewa Farna pro OnaDnes.cz

Lucie Bílá přiznala, že svou kolegyni při hodnocení zpěváků v televizní show neviděla.

"Já se na televizi nedívám. Neviděla jsem ji, ale jsem přesvědčena o tom, že byla bezprostřední a milá jako vždycky. To je prostě sluníčko, je to velký talent a krásná ženská, myslím si, že tam určitě zdobila," prohlásila Bílá.

Ewa Farna je nyní v jednom kole. Studuje, nahrála desku v polštině a v polovině listopadu by měla vyjít i v češtině a chystá k tomu koncerty na Slovensku.

"Tu desku dělám už rok, ale už teď se objeví," řekla Farna.

Ewa Farna

Nezastaví se ani Lucie Bíla, která kromě hraní v divadle a porotcování v talentové soutěži připravuje na podzim Černobílé turné, jenž sama nazvala malou olympiádou (více zde).

"Já už černobíle i vidím. Mám pocit, že když otevřu ledničku, tak na mě vyskočí můj ksicht. To, co se chystám udělat, je velmi odvážné. Těším se na to, žiji v takový zvláštní euforii a jsem na to strašně zvědavá," dodala několikanásobná Zlatá slavice.

Obě zpěvačky se potkaly při natáčení pořadu Drzá Diana, jehož nové díly začne televize Óčko vysílat od 4. října.