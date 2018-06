Evropané mají společné předky, tvrdí vědci

Více než 95 procent Evropanů má podle studie, jejíž výsledky zveřejnil časopis Science, společné předky - pouhou desítku lidí. Ti na starý kontinent přišli před desítkami tisíc let. Někteří z nich bezpochyby doputovali do Evropy z Blízkého východu, a to v několika migračních vlnách.