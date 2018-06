Eva zastínila všechny topmodelky

Práce ve filmu má mnoho společného s prací modelky, ale třicetileté Herzigové připadá hlubší než modeling.

"Na herectví se mi líbí, že mám více odpovědnosti, vyžaduje více vyhledání o postavě, jejím období a umění té doby."

Herzigová si zahrála v roce 1995 ve francouzském filmu Strážní andělé s Gérardem Depardieuem, o tři roky později v italském snímku L'amico del cuore a v roce 2000 v americké produkci Just For The Time Being. Nejnovější film dokončila před dvěma měsíci v Bukurešti.

Ale ani film, který jí dává velké uspokojení, pro ni stále ještě není dostatečné naplnění. "Moje práce už mi dává dostatek, ale jsem tam závislá na spolupráci s mnoha lidmi," vysvětluje.

I proto se rozhodla spustit vlastní řadu plážového oblečení, která bude mít premiéru příští rok v Paříži, Miláně a New Yorku. "Je to osobní potřeba sama něco tvořit. Tady vytvářím sama z ničeho, závisí to jen na mně."