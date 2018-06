Lidé mě poznávají i po letech. Nevadí mi to, říká Eva Vejmělková

Rozhovor s Evou Vejmělkovou přináší Téma Velký rozhovor, v němž bývalá herečka také prozradí, jak jí to klape s o 16 let starším manželem, najdete v novém čísle týdeníku Téma, který vychází v pátek.

„Měla jsem velké štěstí, že jsem si zahrála hezké role a díkybohu jsem prožila období, kdy byl na hereckou práci ještě čas, což už dnes asi moc není. Za mé éry jsme si užili při natáčení spoustu legrace, i u televizních inscenací byl čas na zkoušení,“ zavzpomínala Eva Vejmělková v rozhovoru pro týdeník Téma.

Místo herectví se začala věnovat dcerám, které má se slovenským režisérem a hudebním skladatelem Dušanem Rapošem.

„Průběžně jsem pořád trochu pracovala, namlouvala jsem třeba reklamy, psala jsem, také jsem dostávala tantiémy za různé filmy - měla jsem tedy i svůj příjem,“ podotýká.

Nabídky k natáčení však postupně odmítala. „Jednu takovou jsem dostala i z Prahy, šlo o dlouhý seriál. Děti byly ale ještě malé a bývala bych se musela do Prahy na delší dobu asi i přestěhovat. Neříkám, kdyby přišla nějaká filmová role na kratší období, že by mě to nelákalo. Párkrát jsem si sice odskočila do Bratislavy, taky do seriálu, ale šlo jen o pár natáčecích dní.“

Katarína Šugárová a Eva Vejmělková ve filmu Fontána pro Zuzanu (1985) Eva Vejmělková a Pavel Kříž ve filmu Jak básníkům chutná život (1987)

I po třiceti letech Evu Vejmělkovou lidé na ulici ještě poznávají. „Vesměs jsou to hezké reakce. Jak Píšťalka z Básníků, tak Fontána byly pěkné role. Nejsem typ člověka, kterého by štvalo, že se s ním chce někdo vyfotit, naopak mi to připadá milé,“ podotýká.

Bývalá herečka se nyní věnuje psychologii a hodlá si v Havířově otevřít soukromou praxi. „Mou specializací je hypnóza, ta mě hodně baví. Hypnóza může otevřít další dveře v léčbě, když už se terapie nikam nevyvíjí.“