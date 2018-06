VIDEO: Hned jsem mu řekla, ať ty zprávy vezme, říká Šebrlová

„Řekla jsem mu: 'Ber to'. Mně se to líbilo a řekla jsem, ať to zkusí. Viděla jsem ho doma párkrát trénovat, tak doufám, že mu to v neděli vyjde a že to bude jeho nejlepší výkon. I sportovní,“ říká Eva Šebrlová.

Jen doufá, že se veškerá pozornost bude upínat právě na jejího muže a ne na ni.

„Počítám s tím, že Roman bude víc vidět. Zároveň doufám, že se tolik nebude psát o mě. O Romanovi může, ten je zajímavější,“ směje se trenérka atletiky.

Manželé Šebrlovi spolu vychovávají dvě děti, páťáka Štěpána a prvňačku Kateřinu. I oni si už všímají, že kolem otce začíná být pořádně rušno.

„Děti už to taky pociťují, Štěpán i Káča mi říkali, co na to spolužáci, že se jich ptají a co by měli říkat,“ přiznal Roman Šebrle (39).

„Děti neví, kde táta každý večer je, ale poslední dva dny už vnímají, že se něco děje a že bude asi moderovat,“ doplňuje Šebrlová, která nové angažmá svého muže bere pozitivně, byť ho moc nevídá.

A jaký je Roman Šebrle manžel a otec? „Manžel a otec je dobrý, jinak bych s ním nebyla,“ směje se.

„Já si myslím, že nejsem špatný otec, ale vím, že bych s dětmi mohl být častěji. Snažím se, ale v posledních dvou týdnech, kdy jsem měl golf i zkoušky v televizi, to bylo těžké,“ dodal Roman Šebrle, který má moderátorskou premiéru po boku České Miss Gabriely Kratochvílové v neděli večer.