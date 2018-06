Eva Šebrlová: Roman nás nedává na druhou kolej

"Vážím si toho, že práci skloubí s rodinou, nedává rodinu na druhou kolej a je pořád s námi," říká Eva Šebrlová.

S bývalým desetibojařem se seznámila před sedmnácti lety. Nejdřív se potkávali tři roky na atletických závodech, než se dali dohromady na oslavě Silvestra.

Byla s ním po celou jeho slavnou atletickou kariéru a je mu oporou i v nové práci moderátora, v níž podle ní dělá pokroky.

"Mně se líbí. Poslední dobou to už vypadá dobře, hodně se zlepšil," říká.

Nejvíc jí vadí náhlý zájem o jejich soukromí. "Když dělal atletiku, tak to bylo trošku jiné. V médiích se tolik nepohyboval. Teď je to horší a mně to trošku vadí," říká Šebrlová, která má s Romanem Šebrlem dvanáctiletého syna Štěpána a osmiletou dceru Kateřinu.