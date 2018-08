Pod desáté večer se už v baru nefotím, žertuje Eva Samková

Prahla jste po sportu už odmalička?

Sport jsem měla vždycky ráda. Na základní školu jsem chodila do sportovní třídy, takže jsme měli o tři hodiny víc tělocviku než normálně a ještě tréninky. Jiný než kladný vztah ke sportu mít tedy nemůžu. Teď, když jsem zraněná (zranění kolenních vazů utrpěla Eva loni v prosinci na závodech v USA, pozn. red.), mi pohyb a hlavně ježdění na snowboardu hodně chybí.

Co pro vás znamená rodina?

Láska, podpora, zázemí, útočiště, odpočinek, klid a místo, kde se můžu schovat. Taky jsou to moji největší fanoušci.

Vadí vám popularita?

Jednak mi nevadí, protože ji nevnímám. Párkrát jsem načapala, že si mě někdo tajně fotil, to mi přišlo hrozně nepříjemné. Většinou se však setkávám s pozitivními reakcemi. Když to jde, mám na nápor metodu. Když jdu do baru, a fanoušci se se mnou chtějí ve dvanáct v noci vyfotit, vždycky říkám: Hele, po desáté už se nefotím. Mám takové pravidlo. Občas to držím, občas ne.

Proslavila jste se svým namalovaným knírem, který k vám bezesporu patří.

Vzniklo to v roce 2010 na mistrovství světa, které bylo mé první. Byla to nejdříve taková sázka a sranda. Nakonec mi to zůstalo a mě ten knírek nosí prostě štěstí.

Je nějaká část těla, kterou musíte hodně řešit v posilovně?

Já musím dorovnávat skoro celý zbytek těla, jak jezdím jen na jednu stranu, tak je to hrozně asymetrický sport. Trup a celý střed těla, který je prostě alfa a omega, protože tam je hodně rotací. Tak na ten hodně cvičím právě v posilovně.

Stíháte v létě nějaké jiné aktivity než je snowboard?

Zvládám. Je pravda, že jsem doma vždy jen na chvilku, ale snažím se užívat si radostí života. I když to není moc vidět, nejsem extra závislák na svém sportu. Mám ho ráda, ale přes léto si užívám raději koně, kola, běhání. Nebo miluji letní kino, protože to ve Vrchlabí naštěstí máme a má to tam nádhernou atmosféru. Poslední dobou jsem dost unavená z tréninků, ráda si pustím doma i seriály. Těch dvacet minut soustředění zvládnu ještě u počítače.

Na co ráda koukáte?

Sci-fi nebo fantasy, to je ideální na velké plátno. Jinak v seriálech teď hodně jedu Přátelé. Pouštím si je pořád do kola. Pokud bych měla říct jeden film, je to Kouř. Mám ho spojený s tím, že když mi ho taťka poprvé pustil, udělalo to na mě silný dojem.

Eva Samková

Jste fanoušek i jiného sportu? Koukáte třeba na fotbal?

Tak fotbal není zrovna úplně moje cílová věc, ale tenis mě baví. Když se dostanu třeba v Praze na nějaký turnaj, ráda zajdu na Spartu. Jinak jsem fanoušek hokeje. Bratranci jsou hokejisti. Já to mám tak, že sport, který dělají mí kamarádi, tak ten mě baví.

Zajímalo by mě, zda jsou na sebe holky na trati ohleduplnější než kluci?

Holky jsou soutěživé stejně jako kluci. Sice nemají takové ego, ale závody jsou pro ně důležité, jako pro každého, takže ohleduplnost jde stranou i mezi holkami.

A co vás čeká letos?

V srpnu odjíždím na měsíc společně s našimi juniory na Nový Zéland, a poté proběhne klasická podzimní příprava. Vrcholem bude mistrovství světa, na kterém zatím čekám na větší úspěch. Věřím, že to tentokrát konečně prolomím.