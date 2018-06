Eva předvedla vlastní kolekci plavek

Na módní přehlídku Eviny kolekce však Česko teprve čeká. A to i přesto, že už rok má modelka v Praze Na Příkopech vybraný partnerských obchod, kde by chtěla své modely prodávat. "Chtěla bych mít zastoupení i u nás někde v nějakém krámečku. Ale určitě by to nebylo pod mým jménem," prohlásila jednatřicetiletá rodačka z Litvínova před několika měsíci.

Plážová móda Evy Herzigová je prosta jakýchkoliv výztuží či vycpávek. Hladké tvary inspirovala architektura těžící z detailů a také čisté linie 30. a 60. let. Plavky neprotínají žádné švy. Dokonce i lemování se v pojetí modelky-návrhářky stává neviditelným.

"Vytvořila jsem tuto kolekci podle toho, co sama miluji, co potřebuji a co jsem se naučila v módním světě, v němž se pohybuji téměř 14 let. Mám ráda oblečení, které je věčné a doufám, že má kolekce plavek a plážové módy inspiruje i další generace," popsala své dílo modelka, která si prý sama v oblékání nejvíc potrpí na boty a kabelky.

Svou kolekci by v budoucnu chtěla prodávat také v Česku, ve speciální síti butiků. Její modely by měly stát od sto čtyřiceti do dvou set padesáti eur. Nyní už chystá kolekci na příští léto 2005.

Kromě profese módní návrhářky láká Evu také film. A talent prý má: "V Americe jsem třeba dělala film, za který jsem v New Yorku dostala cenu pro nejlepší herečku v nezávislé tvorbě," přiznala. Moc ráda by točila s českými režiséry, například s Janem Svěrákem anebo s Milošem Formanem.