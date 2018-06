Eva Pilarová: Nejsem hrdina jako Marta Kubišová

„Těsně předtím, než odjel, jsem přitom vyhrála na festivalu mládeže v Helsinkách zlato v oboru jazzový zpěv. Přicházely mi nabídky, například jsem měla zpívat s legendárním Billem Dixonem. Nestačila jsem se tehdy divit, jak se mně daří. Pak jsem se nestačila divit, jak rychlý byl konec," říká Pilarová.

Řadu let pak mohla vystupovat jen v takzvaně spřátelených zemích, nejčastěji tedy v Sovětském svazu či na Kubě. „S Karlem Gottem jsem měla jet do Las Vegas. Všechny nás tehdy zastupoval Pragokoncert, ale každý jsme měli něco jako manažera, člověka, který nám pomáhal. Já měla pana Čejku. Šel za mě orodovat na Pragokoncert. Přesvědčoval je tam, aby mi nebrali takovou možnost. Člověk, kterému to říkal, se prý na něj ani nepodíval, jen koukal z okna. A říkal: Soudruhu, podívej támhle na toho soudruha, co zametá. Ten taky nemá žádnou protekci. Tak proč by ji měla mít soudružka Pilarová?"

Paradoxní je, že přes tyto trable právě ona koncem sedmdesátých let podepsala Antichartu, dokument, kterým se řada umělců distancovala do signatářů Charty 77. Mnozí se za to dodnes stydí, odmítají o tom mluvit, případně tvrdí, že tehdy nevěděli, co vlastně podepisují. Eva Pilarová má v tomto směru jasno: „Podepsala jsem, protože jsme byli všichni, kteří tehdy byli pod Pragokoncertem, vyzváni, ať podepíšeme. Na rovinu nám řekli, že kdo nepodepíše, končí. Já nejsem hrdina. Nejsem jako Marta Kubišová. Nedokázala jsem si představit, že nebudu moct zpívat. Na to jsem byla příliš zbabělá. Mnohokrát jsem se za to veřejně omluvila. Vím, že to nestačí, ale aspoň jsem se omluvila. Na rozdíl od kolegů, kteří tvrdí, že tehdy nevěděli, co podepisovali. Někteří dokonce tvrdí, že si mysleli, že šlo o prezenční listinu. Takový nesmysl."

Zdá se, že její život plný podivuhodných a kontroverzních událostí se konečně zklidnil. Říká, že už ji vůbec nic nerozčiluje a nejvíce ji teď baví, že může dělat pouze to, co chce.