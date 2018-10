Zatím jsem dost nesoběstačná, přiznává Eva Pilarová po operacích

Zpěvačka se už dokáže pohybovat bez chodítka za pomoci hůlky. „Stále nechci nic uspěchat,“ prohlásila Eva Pilarová s tím, že s ramenem poctivě rehabilituje a cvičí. „Musím přiznat, že se můj stav opravdu velmi zlepšuje. V nemocnici jsou úžasní a moc mi pomáhají.“

Prozatím dostala od lékařů propustku na křest knížky Černobílé a kalendáře Aleše Cibulky. „To víte, jsem v nemocnici od 20. července a dnes mám opušťák. Pro mě jsou Aleš Cibulka a Michal Jagelka důležití kamarádi. Když jsem jim to slíbila, tak jsem se domluvila s nemocnicí, abych mohla na chvilku zajít,“ prozradila Pilarová.

Alespoň na pár hodin tak mohla opustit nemocniční lůžko a odejít do společnosti, ale situaci nakonec trochu podcenila. „Já jsem si říkala, že to zvládnu levou zadní, ale už po půl hodině jsem velmi unavená. Není to ono. Mám levou stranu špatnou a musím stále žádat manžela, aby mi pomáhal. Zatím jsem dost nesoběstačná, ale uvidím, co bude,“ řekla.

Zpěvačka zatím netuší, kdy přesně se z nemocnice vrátí domů. „Nemám tušení, je to otázka dnů, možná měsíců. Sama jsem si ještě nedávno myslela, že budu v srpnu doma. Je říjen a zatím to nevypadá,“ dodala s tím, že si v nemocnici alespoň konečně pořádně odpočine u televize.

Nepříjemný pád a okamžitý převoz do nemocnice zmařily veškeré plány a koncerty. „V noci jsem šla na toaletu a místo na futro jsem hmátla do prázdna,“ prozradila. Manžel jí hned zavolal sanitku, která ji převezla přímo na operační sál. „Teď jsem po operaci zlomené stehenní kosti a ramene, oboje je na stejné straně. Dali mi tam nějaká železa,“ dodala.