Eva Perkausová: Nežijeme v luxusu, bydlím s mámou a živím ji

16:26 , aktualizováno 16:26

Bývalá playmate Eva Perkausová (21) zveřejňuje na svém Facebooku fotky, z nichž to vypadá, jako by žila luxusní život. Také se kvůli tomu spekuluje o bohatých sponzorech. Perkausová to ale v pořadu Limuzína popřela. Rozhodně si prý nežije nad poměry.