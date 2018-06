Eva Perkausová: Každý den si říkám, že od zítřka nejím

„Vůbec jsem se na léto nepřipravovala a každý den si už od zimy říkám, že zítra začnu cvičit. A že od zítřka nejím. No, zatím se mi to nepovedlo a nijak se nepřipravuji. Ani dovolenou neplánuji. Teď jsou prázdniny. Byla jsem ale aspoň u moře natáčet Top Star magazín na Kapverdách, takže jsem si plavky, moře a sluníčko trochu užila. A co se vyvine, to se uvidí,“ sdělila pro iDNES.cz Perkausová, která si letní období užívá.



„Léto miluji, protože moc ráda nosím pestré barvy a hlavně žlutou. V zimě a na podzim se můj šatník skládá z oblečení tmavých barev. Takže u mě převládá hnědá a černá. A jakmile nastane jaro a léto, tak jásám, že zase konečně vytáhnu ze skříně ty barevné kousky. Ráda nosím vzdušné šaty. Ale nejlépe je mi stejně doma v teplácích,“ pokračovala moderátorka.

Ve většině případů si prý oblečení vybírá sama, ale aby předešla faux pas, když jde na nějakou slavnostní událost nebo večírek, nechá si raději poradit od odborníků. „Radši se svěřím do rukou někoho, kdo mi přesně poradí, které oblečení je pro danou příležitost nejvhodnější. Naštěstí si nevzpomínám, že by se mi někdy stalo nějaké faux pas. Je ale pravda, že si mě módní kritici už několikrát vzali pod lupu a schytala jsem to,“ smála se Eva, která si ovšem z kritiky nic nedělá.

„Každý má svůj vlastní podpis a každému se líbí něco jiného, takže nikomu nemám za zlé, že se mu líbí něco odlišného. Je to věc názoru a neberu si to osobně,“ pokračovala.

Ačkoli Evu z televizních obrazovek diváci znají vždy dokonale sladěnou a upravenou, když vyráží na nákup nebo do školy, vezme si na sebe klidně tepláky a málokdo by ji v tu chvíli asi poznal. „Ať je člověk mediálně známý, nebo ne, myslím si, že by se neměl nechávat, co se oblékání týká, někým omezovat. Mně je jedno, že mě někdo pak vyfotí v teplácích,“ dodala.