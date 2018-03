Fotbalisté mi přijdou jako takové baletky, říká Perkausová

Eva Perkausová nahradila na postu moderátorky Gabrielu Laškovou, která odešla na mateřskou. Bývalá Playmate a moderátorka TopStaru na sociálních sítích doposud zveřejňovala i odvážnější snímky, to je ale už minulostí.

„Souvisí to s přechodem na práci moderátorky hlavních zpráv na Primě,“ přiznala.

Vysvětlila, že nebude odteď chodit striktně v rolácích, ale nemíní své přednosti vystavovat na odiv. Ostatně to prý ani nikdy okatě nedělala.

„Já osobně jsem velké výstřihy nikdy moc nenosila, obzvlášť do společnosti. Možná bych se v nich našla na dvou fotkách. Je to možná tím - a toho jsem si všimla u více žen mých proporcí - že když už to žena má od přírody, tak to moc neukazuje. Takže z mého pohledu většina holek, které nosí vyzývavé výstřihy, jsou častěji ty s umělým poprsím,“ řekla.

Moderátorka se rozpovídala i o svých vztazích. Déle trvající měla asi tři a pokaždé to byli starší partneři. Nikdy to ale nebyl fotbalista ani hokejista.

„Ačkoliv mám ráda hokej, ráda bruslím - jeden můj brácha ho léta hrával a ten druhý hrál fotbal - tak mi hokejisti a fotbalisti nikdy moc neimponovali. A teď si asi navěky zavřu vrátka u všech fotbalistů, ale řeknu to: mně připadají trošku dětští, takové baletky z trávníků. O hokejistech už se nedá říct, že to nejsou chlapi - jsou urostlejší, otlučenější, v tom je trošku rozdíl,“ míní Eva Perkausová.