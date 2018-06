V jednom týdnu mi zemřel bratr a narodila se mi dcera, říká Mendesová

Příchod potomka na svět je vždy důvod k radosti. Eva ale zároveň truchlila. Když se jí totiž narodila dcera Amanda Lee, kterou má stejně jako Esmeraldu Amandu (2) s hercem Ryanem Goslingem (35), truchlila zároveň nad ztrátou bratra.

„Ztráta mého bratra naši rodinu neuvěřitelně semkla dohromady. Byli jsme tady jeden pro druhého. Jsem strašně šťastná, že je všechny mám. Protože i oni tady pro mě byli, když se nám narodila Amanda,“ sdělila herečka magazínu Latino.

„Jen pár dní potom, co měl bratr pohřeb, se mi narodilo miminko. Bylo to velmi náročné a intenzivní a srdcervoucí. Ale na druhou stranu to vlastně bylo krásné,“ svěřila se. Herečka se prý smířila s tím, že jde o přirozený koloběh života, že lidé z našich životů odcházejí a jiní přicházejí. Svět je tak podle herečky v rovnováze.

Hereččin bratr Carlo zemřel ve věku 53 let letos v dubnu na rakovinu. Od smutné události uběhlo už několik měsíců a ačkoli vzpomínka na bratrovo utrpení Evu stále bolí, snaží se co nejvíc soustředit na mateřství a užívat si své dvě dcerky. „Cítím se velmi šťastná, když jsem doma se svými dětmi. Užívám si to,“ doplnila Mendesová, které je velkou oporou i její matka.

„Je mi také velkým vzorem. Se všemi těžkostmi se v životě vyrovnala naprosto skvěle, je velmi silná. A vše bere s humorem a elegancí,“ sdělila. S matkou mají skvělý vztah a byla by ráda, aby to měla podobně i ona sama se svými dcerami. Obě je učí mluvit kromě angličtiny i španělsky a pouští jim španělskou hudbu, aby věděly, kde mají kořeny. „Esmeralda už mluví oběma jazyky,“ dodala.