Eva Mendesová a Ryan Gosling mají první dítě, je to holčička

Eva Mendesová porodila už v pátek. Pár ovšem o svém soukromí příliš nemluví, takže se zpráva o porodu dostala na veřejnost až nyní bez větších podrobností. Není známé ani jméno holčičky.

I těhotenství tajila hollywoodská hvězda až do letošního července, kdy přiznala, že je v radostném očekávání a že bude rodit už za dva měsíce.

Mendesová a Gosling se potkali při natáčení filmu Za borovicovým hájem, kde si zahráli právě rodiče. Dvojice spolu randí od podzimu 2011. Dcera je prvním dítětem pro oba.

O těhotenství se poprvé začalo psát v únoru letošního roku, když Eva odmítla projít rentgenem na letišti, aby neublížila čerstvě se vyvíjejícímu se zárodku.

„Je to tak trapné. Protože to vše začalo jen proto, že jsem nechtěla projít rentgenem na letišti. Víte, ten rentgenový scanner, který je celý podivný. Doslova vás vidí nahou, a nejen to, navíc z něj vychází radiace, takže já jím nikdy neprocházím a vždy žádám o osobní prohlídku,“ svěřila Eva v rozhovoru s Ellen DeGeneresovou.

Čtyřicetiletá Mendesová je o sedm let starší než Gosling, ale ve vztahu s ním je prý velmi spokojená. Její kamarádka magazínu People svěřila: „S Ryanem je vše jiné… je nezávislá a velmi spokojená se svým partnerem. Konečně potkala partnera, s nímž chce opravdu zůstat.“