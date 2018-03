Moje dcery můžou nosit, co chtějí, říká Eva Mendesová

„Díky bohu se vůbec nebavíme o módě. Ale nechávám je nosit to, co se jim líbí. Mají na to právo. Můžou celý den pobíhat v pyžamovém overalu, v kostýmu jít do obchodu. Nechávám je dělat, co chtějí. Nechávám je vyhrát tuhle bitvu. To je snadné. Snažím se je ale donutit jíst brokolici. To je to, v čem chci vítězit já. Ale nosit můžou cokoli,“ řekla Eva Mendesová v rozhovoru pro E! News.

Herečka přiznala, že už tolik neřeší nepodstatné věci jako dřív. Začala naopak daleko víc dbát na to, aby se chovala jako matka.

„Mám pocit, že svým způsobem jsem přestala řešit některé věci, protože mám jiné priority. Ale zase na druhou stranu jiné věci řeším víc. I když mám méně času na přemýšlení o tom, co si oblékám nebo jak zkombinovat některé věci, přemýšlím víc jako matka. I když nejsem s dětmi, pořád je zastupuji. Pořád na to myslím. Jsem něčí matka a musím se podle toho chovat. Pořád vnímám tento tlak. Ale je to tlak, který je dobrý,“ dodala Mendesová.

Mendesová a Gosling se potkali při natáčení filmu Za borovicovým hájem. Randí spolu od podzimu 2011. V roce 2014 se jim narodila první dcera a druhá přišla na svět o dva roky později.