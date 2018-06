Eva Mendesová odmítá chůvy, o svůj vzhled pečuje ve 4 ráno

„Jsem velmi praktická matka, nemám žádnou chůvu. Je jedno, jak jsem pak unavená, prostě jdu a vše udělám sama,“ řekla Mendesová v rozhovoru pro magazín InStyle.

Poslední měsíce se díky osmiměsíční dceři, kterou má s hercem Ryanem Goslingem, moc nevyspí. Nechodí proto ani na moc společenských akcí. Jako herečka ale musí nějak vypadat, takže když je to potřeba, přivstane si, aby se nalíčila.

„Někdy o svůj vzhled pečuji ve čtyři ráno. Už mě neovládá můj diář a snažím se teď využít času, kdy naše malá ještě spí,“ popsala.

Nechce však zanedbávat pravidelnou péči o svou pleť a tělo. „Snažím se být velmi svědomitá v každodenní rutině, zvláště při péči o pleť. Cestuji tak moc, že mě to vlastně drží nohama na zemi. Jsem čerstvá matka, mám spánkovou deprivaci, takže nejvíc musím ošetřit své oči,“ prozradila herečka.

Péče o pleť ostatně patří k její práci. Má totiž lukrativní smlouvu s kosmetickou značkou, jejíž krémy proti stárnutí propaguje.

Do budoucna ale krásná brunetka nezavrhuje ani plastické operace. „Nikoho nesoudím. Za deset nebo dvacet let, kdo ví, co budu považovat za nezbytné? Myslím, že by se mělo udělat cokoli, co pomůže lepšímu pocitu ze sebe samé,“ míní herečka, která v mateřství nezanedbává ani svou značku oblečení a navrhla novou letní kolekci.