Eva Mendesová čeká ve 42 letech své druhé dítě s Ryanem Goslingem

„Mou největší investicí je má rodina. Žiji s osobou, s níž je mi určeno, že mám žít, nepátrám po ničem jiném než po Evě, a cítím se velmi šťastný, že máme nádhernou a zdravou dceru, která je hotovým andělem,“ prohlásil pětatřicetiletý Gosling před časem v jednom z televizních rozhovorů.

Dvaačtyřicetiletá Eva o svém soukromí mluví nerada. Před prvním porodem ale přiznala, že informace týkající se mateřství vyhledává na internetu.

„Snažím se nepátrat moc na Googlu. Co se tam dozvídám je někdy děsivé. Přiznám se, že chodím na stránky o dětech a čtu si v diskuzích komentáře od jiných matek. Mám pak pocit, že v tom nejsem sama. Všechny máme stejné problémy. Můžu pak v noci klidněji spát,“ uvedla Eva.

V současné době nechce herečka o těhotenství vůbec mluvit. Raději si teď i zakrývá rostoucí těhotenské bříško. „Už je jí dvaačtyřicet. To není zrovna ideální věk na rození dětí. Nechtějí o tom mluvit, dokud nebude naprosto jasné, že je všechno v pořádku,“ sdělil pro server Mirror Evin blízký přítel, který nechce prozrazovat svou identitu.

Ryan se před časem nechal slyšet, že by si přál velkou rodinu a klidně by měl i pět dětí. Vzhledem k věku Mendesové si ale s dalšími dětmi budou muset pospíšit. Prý by ale neměli problém ani s adopcí.