Mateřství a zaměstnání se mi daří skloubit jen těžko, říká Longoria

„Mému synovi je jen pár týdnů. Byla jsem s ním ve dne v noci každou sekundu a musím říct, že to byly zatím nejlepší okamžiky mého života,“ řekla herečka v televizním pořadu Entertainment Tonight.



„Teď přišel čas, kdy se pomalu začínám vracet do práce a říkám si, jak najít rovnováhu mezi zaměstnáním a mateřstvím.“ Všichni se mě vždycky ptali, jak zvládám tolik projektů najednou. Dokud jsem neměla syna, šlo to lehce. Ale teď je to dost obtížné,“ svěřila se Longoria.



Herečka prozradila, že je pro ni velice náročné syna kvůli zaměstnání a pracovním schůzkám na dlouhé hodiny opouštět. Zavtipkovala také o tom, že když si na premiéru svého nového filmu Dog Days dopřála dokonalý make-up a účes, syn ji nepoznal.

„Když jsem syna kojila, díval se na mě dost zvláštním pohledem. Jako by říkal: Kdo jsi? Kde je moje máma?“ zavzpomínala Longoria.

„Lidé často mluví o mateřském instinktu. Až teď chápu, co to znamená. Všechna rozhodnutí, která dělám po narození syna, jsou s ohledem na něj. Přečetla jsem snad všechny knihy pro novopečené matky a viděla všechna videa, ale pořád se mám co učit,“ dodala herečka.